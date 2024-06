Incidente tra due auto in Feltrina, Audi finisce nella scarpata e si ribalta: 44enne rimane ferito alla testa

PEDEROBBA (TREVISO) - Paura per un incidente stradale che questo pomeriggio ha coinvolto due auto lungo la strada Feltrina, all'altezza di Pederobba, nel trevigiano. Le cause dell'incidente, avvenuto all'altezza di un incrocio, sono ancora in fase di accertamento. A seguito dello schianto, una delle due auto è finita nel fosso e il conducente è rimasto ferito alla testa.

La dinamica

A schiantarsi sono state un'Audi e una Nissan, La prima è volata in una scarpata subito dopo il tamponamento, ribaltandosi da un lato. Alla guida della vettura cappottata c'era il 44enne rimasto ferito alla testa. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. Sul posto assieme alle forze dell'ordine i vigili del fuoco.