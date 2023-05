Incidente in Strada Feltrina a Montebelluna tra una Lancia Ypsilon e un autocarro. Disagi per la viabilità

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 30 maggio, sulla strada Feltrina. L'impatto lungo via Feltrina Sud (all'altezza dell'incrocio con via Cal di Mezzo) tra un autocarro Ford transit condotto da un uomo di mezza età del trevigiano ed una Lancia Ypsilon guidata da un 50enne residente nel montebellunese. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale di Montebelluna e i sanitari del Suem 118. I due conducenti fortunatamente non hanno riportato ferite gravi ma sono stati portati nel pronto soccorso di Montebelluna per le medicazioni e i controlli del caso. Ingenti invece i danni alla Lancia. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei vigili. Notevoli le ripercussioni sul traffico, la polizia locale ha introdotto un senso unico alternato temporaneo.