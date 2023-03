Lo schianto prima della partita, il buio e la rinascita: la seconda vita di Lorenzo

FARRA DI SOLIGO - L'incidente, la disperazione, la rinascita. Lorenzo a oltre un mese dal terribile schianto è tornato a incontrare i suoi compagni di squadra, la Volley Piave. Gli stessi compagni che quella maledetta sera lo stavano aspettando.

Era il 23 gennaio. Lorenzo, pallavolista 18enne, stava andando al raduno davanti alla palestra di Col San Martino per partire per andare a disputare una partita in trasferta a Belluno. Tutti lo attendevano, ma lui non è mai arrivato: è stato tamponato da un furgone. L'impatto è stato terribile: il ragazzo è volato a una ventina di metri rimanendo privo di sensi a terra. Trasportato in elicottero al Ca' Foncello, è stato ricoverato in condizioni gravissime.

Ieri Lorenzo nella sua palestra, tra i suoi compagni è ritornato. E' ritornato a quella vita che per un attimo lunghissimo si era interrotta in una sera di gennaio.

Ad accoglierlo l'intero team sportivo che ha deciso di dedicargli il premio Fair Play dell'8° Trofeo La Piave, consegnato da chi è stato tra i primi che l'hanno soccorso.

La nuova vita di Lorenzo ora lo attende: «La ripresa sarà dura ma sei un pallavolista: ci si rialza e si riparte».