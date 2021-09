ORMELLE - Incidente stradale in piena notte. Intorno alle 2.50 di oggi, lunedì 20 settembre, i vigili del fuoco di Motta di Livenza sono intervenuti per un incidente stradale ad Ormelle all'altezza dell'incrocio tra via Roma e via Cavalieri di Vittorio Veneto. Due dei tre passeggeri a bordo della macchina sono rimasti feriti. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118 con le ambulanze.