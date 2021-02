Vola dalla scala per tre metri mentre pulisce la grondaia. Paura per un 60enne

FARRA DI SOLIGO - Infortunio domestico nella tarda mattinata di ieri a Col San Martino, frazione di Farra di Soligo. Un 60enne del paese è precipitato da una scala mentre eseguiva alcuni lavori di manutenzione all'esterno di un'abitazione in via Cal Longa. L'uomo stava pulendo una grondaia dopo essere salito su una scala quando ha imrpvvisamente perso l'equilibrio. Violento l'impatto al suolo dopo il volo di circa tre metri, che ha visto la vittima battere la testa sul selciato sottostante. I familiari hanno immediatamente allertato i numeri d'emergenza e dal momento che inizialmente la situazione era parsa drammatica, sul posto è stato inviato l'elicottero del Suem. Il 60enne è stato trasferito al Ca' Foncello di Treviso per il trauma cranico, ma dopo i primi accertamenti il quadro clinico ha permesso di escludere il pericolo di vita. Resta comunque in osservazione. In via Cal Longa sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto, appurando come si sia trattato di un errore umano che non ha visto coinvolte terze persone

Ultimo aggiornamento: 21:19

