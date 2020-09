Bimbo di 2 anni cade sulle scale, ruzzola per 10 scalini e batte la testa: è grave

TREVISO - Un piccolo di soli due anni è grave in ospedale dopo essere è caduto dalle scale di casa. L'incidente domestico a Bigolino di Valdobbiadene oggi - 29 settembre - alle 13.30. Il bambino è caduto mentre giocava su una rampa di scale, ruzzolando per almeno 10 scalini. Subito soccorso dalla madre, ha riportato un forte trauma cranico e altre lesioni. Sul posto è intervenuto l'elicottero del Suem 118.



Il bimbo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Treviso ed è in rianimazione Ultimo aggiornamento: 17:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA