CORNUDA - Incredibile incidente martedì sera, 30 giugno, per fortuna senza alcun ferito in pieno centro a Cornuda: un'utilitaria di colore scuro, intorno alle 22, hadi parrucchiere For you in piazza Guglielmo Marconi in prossimità dell'incrocio semaforico. Protagonisti involontari della vicenda padre e figlio che avevano lasciato l'auto ferma nel parcheggio davanti allo stabile. A bordo c'era il figlio 20enne il quale, vista il gran caldo di questi giorni, imperante anche martedì sera, ha provato ad accendere il quadro del cruscotto per, azionabili tramite pulsante elettrico, e far circolare un po' d'aria fresca all'interno dell'abitacolo. Sennonché, invece di girare parzialmente la chiave per effettuare l'operazione, il ragazzo ha fatto compiere uno scatto in più alla stessa, provocando l'ovvia accensione del motore. L'incidente è avvenuto perché, cosa che non avrebbe provocato la messa in moto e lo spostamento del mezzo nonostante l'errore, ma aveva una marcia innestata.Nessuno aveva un piede schiacciato sulla frizione, il che sarebbe stato provvidenziale per evitare danni, ed è pertanto stato inevitabile il movimento in avanti della vettura che è così piombata su una delle due vetrine delil quale, proprio lo scorso 21 giugno, ha festeggiato 11 anni di attività. Il botto è stato fragoroso, con la vetrina andata completamente in frantumi dopo l'impatto.Diverse persone, tutte con la mascherina protettiva anti Covid, si sono fermate nel punto dell'incidente per verificare cosa fosse accaduto, peraltro in una delle zone più frequentate di Cornuda soprattutto durante l'estate. Per fortuna, comunque, nessuno ha avuto danni fisici, il ragazzo e suo padre ne sono usciti illesi e nessun pedone o ciclista è rimasto coinvolto. Inoltre la vettura non ha riportato particolari danni alla carrozzeria. La vicenda si è così conclusa con un grande spavento per passanti e residenti e una vetrata andata distrutta, quella del salone For you, che comunque ieri ha riaperto riuscendo a tamponare il vuoto lasciato dal vetro danneggiato con un cellophane di spesse dimensioni, in attesa di poter procedere alla riparazione definitiva.