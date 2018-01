Esce con l'auto e spacca il contatore di una casa: pericolosa fuga di gas

TREVISO - Paura ieri sera a Carbonera per una ingente perdita di gas in una proprietà privata provocata dall'uscita autonoma di un'auto che verso le ore 21, in via Grande, ha finito la sua corsa danneggiando il contatore del metano collocato al confine della proprietà. Vigili del Fuoco, Ascopiave e Polizia hanno avuto il loro daffare: il particolare intervento è stato risolto in tre ore e l'abitazione messa in sicurezza.

