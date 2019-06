Lo schianto contro un camion e il volo nel fosso, grave una donna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONEGLIANO - Grave. Nello schianto tra una Fiat 500 e un camion ad avere la peggio è stata la conducente della vettura che ora si trova ricoverata in ospedale. Il tutto è successo questa notte quaranta minuti dopo la mezzanotte. Dopo l'impatto la donna che guidava la 500 ha perso il controllo ed è finita in un fosso profondo e per estrarla dalle lamiere accartocciate sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Conegliano e il personale 118 che l'ha portata d'urgenza in ospedale.Sul posto a fare i rilievi il personale del Commissariato di Conegliano.