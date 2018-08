Schianto fra auto e moto: morto centauro di 32 anni, grave 29enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIMADOLMO - Tragicomortale dopo le undici di domenica 12 agosto alocalità San Michele, in via Piovan:, ferita gravemente una ragazza di 29 anni, anche lei di Maserada. Ad essere coinvolti nello scontro due mezzi, un'e una, la vittima era alla guida della due ruote, la ragazza viaggiava con lui come passeggera.