Ciclista investito da un'auto che poi fugge: è caccia al pirata della strada

BREDA DI PIAVE - Ciclista investito da un'auto pirata. E' in condizioni gravissime il 57enne la vittima dell'incidente di oggi pomeriggio, 10 giugno, in via del Vesco, tra Breda di Piave e Maserada. L'uomo - le cui generalità non sono ancora state rese note - è stato travolto da una vettura e sbalzato di sella dalla sua bici elettrica.

L'impatto, violentissimo, lo ha lasciato a terra privo di sensi. Le sue condizioni sono parse fin da subito molto gravi: i sanitari del Suem 118 lo hanno rianimato e intubato sul posto prima di trasportarlo d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso. Adesso è caccia al pirata. Le indagini sono affidate alla polizia locale.