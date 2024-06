Ciclista travolta da un furgone in Strada Ovest a Treviso, il collega del camionista 22enne: «Ha perso i sensi al volante. È sotto choc per quanto accaduto»

Grave incidente in Strada Ovest a Treviso oggi, 3 giugno, alle 13.30. Una donna di 38 anni, in sella alla sua bicicletta, è stata investita da un furgone sulla pista ciclabile all'incrocio con via Pisa, all'altezza dell'autoscuola Gobbo. La signora è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem 118 ed è stata portata in ospedale in gravissime condizioni. Dopo l'incidente, sia lei, sia il furgone con il conducente, sono finiti in acqua nel fiume Botteniga. Sotto choc il conducente del furgone, lavoratore di una ditta che si occupa di fare lavori per l'Enel. A parlare, nel video, è il suo collega.