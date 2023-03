Incidente a Maser, ciclista finisce contro un'auto. Ha un trauma cranico, è gravissimo

MASER (TREVISO) - Terribile incidente oggi, 15 marzo, intorno poco dopo le 13. In via Sacconi a Maser l'impatto tra una bicicletta e un'auto. Gravissimo il ciclista, portato in ospedale con un trauma cranico e al bacino. Sul posto è intervenuta l'automedica da Montebelluna insieme all'ambulanza e l'elisoccorso da Treviso.