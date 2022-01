Tamponato da un furgone, il ciclista Alexandar John Richardson si frattura clavicola e piede

TREVISO - Il britannico Alexandar John Richardson, dell'Alpecin-Fenix, è stato operato il 30 dicembre per una frattura alla spalla sinistra nell'Unità Operativa Complessa di Ortopedia di Oderzo (Treviso), dopo che due giorni prima, mentre si allenava nei pressi di Montebelluna (Treviso), era stato tamponato da un furgone. Caduto a terra, Richardson ha riportato un trauma alla spalla e al piede sinistro. Trasportato nel pronto soccorso di Montebelluna, gli sono state diagnosticate la frattura scomposta della clavicola sinistra e quella composta del piede sinistro. E' quindi stato trasferito a Oderzo per l'intervento alla spalla, mentre per il piede è stata sufficiente la gessatura. «Le fratture alla clavicola - afferma Enrico Rebuzzi, direttore dell'Ortopedia di Oderzo - sono abbastanza comuni nei ciclisti e non sempre vengono operate, data la loro tendenza a guarire bene. La frattura frammentata e scomposta riportata da Richardson, però, non era tra le più comuni. Si è trattato di un intervento delicato e non privo di rischi. All'atleta è stata applicata una placca in titanio pre-modellata. L'intervento è ben riuscito e non ci sono stati problemi. Il paziente è stato dimesso la mattina dopo in buone condizioni ed è tornato in Inghilterra».