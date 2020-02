Doppio incidente sul cavalcavia e in Strada Ovest: ripercussioni sul traffico cittadino Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TREVISO - Traffico in affanno a Treviso per due incidenti che si sono verificati domenica 02 febbraio 2020. Entrambi i sinistri sono avvenuti nel pomeriggio. Sono intervenuti vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine.Ilè stato sulferroviaria, a ridosso del centro cittadino, verso le 15.30. Si è trattato di una fuoriuscita autonoma di una vettura, non risultano feriti ma lo schianto ha causato rallentamenti al traffico.Il secondo incidente è avvenuto inintorno alle 15.30: tre auto coinvolte e una persona ferita.