TREVISO - Spaventoso incidente stradale oggi pomeriggio 6 marzo a Castelcucco: auto contro un furgoncino. La vettura, una Mercedes classe C bianca, condotta da un ragazzo di colore per cause sconosciute ha invaso la corsia opposta dove transitava il furgone.

Sul posto Suem ed elisoccorso: il giovane ferito portato poi a Castelfranco dall'ambulanza. Non si esclude sia stato colpito da un malore.