Frontale tra due auto, scoppia un incendio: 3 donne e 2 bambine ferite, una è grave

CASALE SUL SILE - Terribile frontale tra due auto stamattina a Casale sul Sile (Treviso): 3 donne e 2 bambine ferite, di cui una in modo grave. L'incidente è avvenuto stamattina, 11 agosto, prima delle 9 nella frazione di Lughignano, in via Nuova Trevigiana, all'altezza del civico 47. Dalle prime informazioni trapelate risulta che su un'auto viaggiava una famiglia di origine straniera residente a Casale: due donne e due bambine. L'altra vettura era condotta invece da una donna trevigiana. Per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati. L'impatto è stato violentissimo e nell'urto, l'auto della trevigiana ha preso fuoco. Provvidenziale sarebbe stato l'intervento di un pompiere fuori servizio che abita lì vicino e che avrebbe aiutato la conducente a uscire dalla macchina. Ferita in modo molto grave una delle due bimbe. Massiccio il dispiegamento di soccorsi: sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e tre ambulanze insieme all'auto medica del Suem. Dei rilievi si sta occupando la polizia stradale mentre la polizia locale ha chiuso la strada e deviato il traffico.

++ Notizia in aggiornamento ++