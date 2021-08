Frontale tra due auto, scoppia un incendio: morta bambina di 9 anni, ferita anche la sorellina

CASALE SUL SILE - Una bambina di 9 anni, Adreea Maria Cretu, è morta questa mattina dopo un terribile frontale tra due auto a Casale sul Sile (Treviso) in cui sono rimaste ferite altre 3 donne e la sorellina di origine romene. L'incidente è avvenuto stamattina, 11 agosto, prima delle 9 nella frazione di Lughignano, in via Nuova Trevigiana, all'altezza del civico 47. Su un'auto viaggiava una famiglia di origine straniera residente a Casale con due donne e due bambine. L'altra vettura era condotta invece da una donna trevigiana. Per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati. L'impatto è stato violentissimo e nell'urto, l'auto della trevigiana ha preso fuoco. Provvidenziale sarebbe stato l'intervento di un pompiere fuori servizio che abita lì vicino e che avrebbe aiutato la conducente a uscire dalla macchina. La bimba di 9 anni, Adreea Maria Cretu, è apparsa fin da subito grave, è stata intubata e trasferita all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dove è spirata poco dopo. Ferita in modo grave anche la sorella di 5 anni che non sarebbe però in pericolo di vita. Le due bimbe, di origine straniera, viaggiavano in auto con la mamma e un'altra parente. Andreea era seduta sul sedile posteriore di una Golf Nera guidata dalla zia, L.P., di 30 anni. Sul sedile del passeggero era seduta la madre della bimba, C.Z. di 31 anni, mentre nella parte posteriore, dietro la sorellina di 2 anni.

Massiccio il dispiegamento di soccorsi: sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e tre ambulanze insieme all'auto medica del Suem. Dei rilievi si sta occupando la polizia stradale mentre la polizia locale ha chiuso la strada e deviato il traffico.