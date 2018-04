di Laura Bon

TREVISO Come ogni mattina era stata accudita dagli operatori della, dove risiedeva da sette anni, e avrebbe dovuto essere trasportataal piano terra, in soggiorno. Ma quella routine vissuta chissà quante altre volte martedì scorso ha subito, invece, un tragico cambiamento. Unache collegano il primo piano al piano terra è risultata fatale adSembra che l’operatrice l’avesse collocata sulla carrozzina a spinta non autonoma in corridoio e si sia allontanata un attimo per aiutare un’altra operatrice. Un’assenza determinante dato che l’anziana potrebbe essersi spinta avanti attaccandosi al corrimano. La donna, dopo la caduta, è stata trasportata in ospedale, dov’è. Di fronte alla disgrazia e alle modalità con cui è avvenuta, la Procura di Treviso ha aperto un fascicolo disponendo l’autopsia sul corpo dell'anziana e il sequestro della sedia a rotelle.