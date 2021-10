Travolto da un carro attrezzi mentre attraversa: pedone finisce in ospedale

TREVISO - Travolto da un carro attrezzi mentre attraversa la strada. L'uomo, soccorso tempestivamente dal 118, non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente è successo stamattina, 5 ottobre, verso le 9.30 a Treviso, in via Veronese, all'altezza dell'incrocio con via 4 novembre.

Qui il pedone è stato investito da un carro attrezzi. Le cause del sinistro sono al vaglio della polizia locale, intervenuta per i rilievi. I sanitari del Suem hanno stabilizzato il ferito, che ha riportato lesioni di media gravità ed è stato trasportato all'ospedale Ca' Foncello.