I mezzi coinvolti nell'incidente di Mignagola di Carbonera, avvenuto il 19 maggio in provincia di Treviso. La motocicletta si è spezzata in due parti. Nello schianto è rimasto ferito in modo gravissimo un giovane centauro. Nelle immagini si vede la scena del sinistro e i danni subiti dai veicoli coinvolti.

Schianto auto-moto a Carbonera, il racconto del testimone: «È stata una questione di attimi» Video