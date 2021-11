CAPPELLA MAGGIORE (TREVISO) - Incidente questa mattina - sabato 20 novembre 2021 - intorno alle 7.30 a Cappella Maggiore, in provincia di Treviso. A tre ore dallo schianto contro un albero a Maser, si è registrata un'altra fuoriuscita autonoma con un ferito incastrato tra le lamiere: un'auto si è ribaltata in via don Brescacin e il ferito, estratto dai pompieri, è stato ricoverato all'ospedale di Conegliano, fortunatamente in condizioni non gravi.