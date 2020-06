Perde il controllo della moto dopo il sorpasso e vola nel fossato: artigiano 47enne in fin di vita

CAPPELLA MAGGIORE - Perde il controllo della moto e vola nel fosso. E' in fin di vita A.P., artigiano 47enne di Sarmede schiantatosi ieri, giovedì 18 giugno, verso le 19 lungo via Crispi, sulla provinciale per Fregona. L'uomo, in sella alla sua potente MV Agusta “Brutale” all’uscita da una curva destrorsa, dopo aver concluso un sorpasso, avrebbe perso il controllo sull’asfalto reso viscido dalla pioggia. La moto ha perso aderenza uscendo di strada e precipitando nel fosso: tremendo l'impatto, l'uomo è volato per diversi metri cadendo a terra privo di sensi.

Le sue condizioni ai primi soccorritori sono apparse fin da subito drammatiche. Rianimato e intubato il 47enne è stato trasporto con l'elisoccorso al Ca' Foncello, dove è ricoverato nel reparto di riamazione in prognosi riservata.