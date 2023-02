SANTA LUCIA - Bruttissimo incidente di gioco, ieri sera, 7 febbraio, verso le 21.30, nel campo sportivo di Santa Lucia di Piave. Gravissimo un 20enne. Due squadre di giovani stavano disputando una partita di calcetto quando, in un contrasto di gioco, un ventenne è caduto male, battendo la schiena e soprattutto la testa. Sopra di lui è piombato l'altro giocatore che era venuto in contatto con lui, rovinandogli addosso. Il ventenne non si è rialzato. Anzi, è rimasto a terra senza dare alcun segno di vita. I compagni di squadra, l'arbitro e l'allenatore si sono allarmati e hanno immediatamente avvertito i soccorsi. Sul posto si è recata un'ambulanza del Suem 118. Ma quando i sanitari hanno verificato che le condizioni del giovane erano gravi, è stato allertato l'elicottero che, per atterrare, ha richiesto l'accensione di tutta l'illuminazione del campo di calcio.

Nel frattempo erano stati avvertiti anche il sindaco Fiorenzo Fantinel e l'assessore Riccardo Lovatello. Quest'ultimo si è precipitato sul posto dando disposizioni in modo da trasformare il campo da calcio in una pista per l'atterraggio dell'elicottero. Il 20enne è stato caricato sull'elisoccorso e trasportato al Ca' Foncello dove è stato sottoposto alle cure del caso. Preoccupa il trauma cranico riportato durante la caduta. Per questo le condizioni del giovane sono gravi e i medici non hanno sciolto la prognosi. Decisiva sarà la giornata odierna.