TREVISO - Intorno alle 10 e 40 di oggi 1. febbraio i vigili del fuoco di Motta di Livenza insieme all'autogru di Treviso sono intervenuti in via della Vittoria a Fontanelle per un'uscita autonoma di strada di un camion che trasportava concime.

Non vi è stato alcun ferito, subito sul posto i carabinieri per i rilievi.

