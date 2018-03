Si ribalta il tir che trasporta rottami: miracolato l'autista trevigiano

di Paola Treppo

MAJANO (Udine) -dove unguidato da un autista didi 63 anni, F.G. le sue iniziali, si èsu un fianco finendo nella, vicino a un campo adiacente la regionale 463; è successo intorno alle 15.30 di oggi, mercoledì 21 marzo, all'altezza della borgata di Tiveriacco, in località Ponte Ledra.In questo punto la strada è molto stretta e già un altro mezzo pesante si era ribaltato lo scorso anno, per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente. Anche nell'incidente di oggi per fortuna l'autista è riuscito a uscire dall'abitacolo della cabina senza riportare lesioni.L'autoarticolato ha subito gravi danni e ha perso il carico didi ferro che avrebbe dovuto essere trasportato fino alledidi. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli per una prima messa in sicurezza del camion che poi sarà rimosso da mezzi meccanici. Per i rilievi la polizia municipale di Majano e, a supporto, i carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli. Foto Luigino Venchiarutti