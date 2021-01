SAN POLO DI PIAVE (TREVISO) - Incidente oggi, 18 gennaio 2021, alle 7 di mattina: un autoarticolato carico di sabbia destinata alle vetrerie si è ribaltato in strada, in via Campagna, nel comune di San Polo di Piave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano e 2 autogrù da Treviso e Mestre. Per i rilievi i vigili urbani.

