Camion contro lo spigolo di un terrazzo a Fonte. Nell'urto si sgancia il telone che finisce sull'auto di una pensionata

FONTE (TREVISO) - Camion finisce contro lo spigolo di un terrazzo. Nell'urto si sgancia il telone del mezzo pesante che finisce contro un'auto guidata da una pensionata. Questa mattina, 8 maggio, intorno alle 11 a Fonte in via Castellana, un autoarticolato guidato da un 50enne, raggiunto il centro del paese, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada, andando a collidere contro lo spigolo di un terrazzo di un'abitazione adiacente, che rimaneva parzialmente danneggiato. L'urto ha provocato anche lo sganciamento del telone del mezzo pesante, che è andato ad impattare a sua volta con la fiancata di un'auto utilitaria guidata da una pensionata 70enne del luogo, rimasta illesa. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Asolo per i rilievi e i Vigili del Fuoco di Castelfranco Veneto, che mettevano in sicurezza il danno al terrazzo dell'abitazione.