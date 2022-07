Camion sbaglia la manovra e danneggia un'abitazione storica

TREVISO - Camion sbaglia la manovra e danneggia l'arco di un'abitazione storica. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina, 25 luglio, alle 8.15 in via Collalto, laterale di Corso del popolo, in centro a Treviso per il danneggiamento causato dell’errata manovra di un camion della catena di un arco di un’abitazione d’interesse storico dove ci sono anche delle attività commerciali. Fortunatamente non ci sono feriti. L'intervento dei pompieri si è reso necessario per mettere in sicurezza l'area e il palazzo. Partiti i vigili con il personale di prima partenza e il funzionario di guardia e il capo servizio, hanno effettuato un primo sopralluogo e poi provveduto al consolidamento della catena danneggiata, puntellando la struttura. Sul posto la polizia locale per i rilievi dell’incidente. Le operazioni di messa in sicurezza della struttura da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.