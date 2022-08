Un volo di 5 metri dalla palestra di roccia dello Sportler di Silea, uomo sbatte violentemente la testa a terra

SILEA - Un volo di cinque metri dalla palestra di roccia. Incidente oggi, 10 agosto, intorno alle 19.40 nel climbing center di Silea dello Sportler. Coinvolto un uomo di 61 anni di Mareno di Piave trasportato in serie condizioni al Pronto soccorso di Treviso per accertamenti. Nella caduta l'uomo ha sbattuto violentemente la testa a terra e non riusciva più a riconoscere le persone intorno a lui. A causa dello choc, ha inoltre assunto un atteggiamento piuttosto aggressivo nei confronti dei presenti e anche dei soccorritori del 118 giunti sul posto che prima di trasferirlo hanno dovuto sedarlo.