Anziano gira l'auto e investe un ragazzo di 17 anni in moto

BORSO DEL GRAPPA - Incidente oggi pomeriggio, lunedì 15 maggio, poco prima delle 16.30 a Borso del Grappa, via Piave: un raagazzo di 17 anni in sella alla sua moto è stato travolto da anziano che ha girato l'auto su un parcheggio. Solo lievi escoriazioni, per fortuna, per il giovane residente a Pieve del Grappa, portato a Castelfranco per accertamente. Il ragazzo è stato trovato dai soccorritori disteso sul parabrezza dell'auto con casco allacciato e cosciente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA