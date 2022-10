Biker di 16 anni si schianta contro un albero mentre corre sul sentiero, trasferito in ospedale

VALDOBBIADENE (TREVISO) - Attorno alle 10.30 il Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane è stato attivato per un giovane biker caduto con la moto da enduro a Bigolino, lungo un sentiero tra la vegetazione, non distante dal fiume Piave. Il sedicenne di Valdobbiadene, perso il controllo del mezzo, era finito addosso a un albero ed era caduto a terra .

Sul posto si è portata una squadra, mentre nelle vicinanze atterrava l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Medico e infermiere hanno prestato le prime cure al ragazzo, per un possibile trauma alla gamba ed escoriazioni varie, presenti anche i genitori. Imbarellato, l'infortunato è stato trasportato dai soccorritori per una ventina di metri e trasferito nell'elicottero, decollato in direzione dell'ospedale di Montebelluna.