Cade in bici sulla Dobbiaco-Lienz e sbatte la testa: 35enne in fin di vita

CARBONERA - Le prossime ore saranno quelle decisive per chiarire quale sarà il suo decorso clinico. C'è un cauto ottimismo tra i medici ma la prudenza è d'obbligo. Sono ore di attesa e di angoscia per i familiari, il compagno e i tanti amici di Giorgia Piovesan, 35enne di Carbonera che è rimasta ferita gravemente in un incidente mentre si trovava in vacanza in Alto Adige. È lì che una giornata che doveva essere all'insegna della spensieratezza si è trasformata in dramma: la donna è scivolata dalla bici su cui stava viaggiando, è caduta a terra e ha sbattuto violentemente il capo.



I SOCCORSI

L'incidente è avvenuto sabato scorso, 18 luglio, mentre stava percorrendo la ciclabile Dobbiaco-Lienz, un percorso conosciutissimo e immerso nel verde delle Alpi. Non del tutto chiaro cosa abbia provocato l'improvvisa caduta della 35enne, le cui condizioni sono apparse fin da subito molto preoccupanti. La donna, inizialmente trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale di San Candido per i primi accertamenti ed esami clinici, si trova ricoverata nel reparto di neurologia dell'ospedale di Bolzano, in coma farmacologico. La prognosi è riservata; i medici potrebbero scioglierla già nei prossimi giorni. In moltissimi tra parenti, conoscenti e amici della 35enne hanno mostrato grande vicinanza al compagno di Giorgia e ai genitori, tutti con lei, ad assisterla in queste giornate così dure e difficili. L'auspicio è che nei prossimi giorni i sanitari possano provvedere a una lenta diminuzione della sedazione e dunque al risveglio dal coma farmacologico.



I MESSAGGI

Sui social sono decine i messaggi e i post di vicinanza degli amici nei confronti della 35enne che hanno inondato la pagina Facebook di Giorgia. Eccone di seguito alcuni: «Forsa veccia! Vien in qua che te spetemo», «Dai Giorgia!!!!! I Piovesan lottano e vincono», «Amica ti aspettiamo», «Ci sono notizie che non vorresti leggere mai...ogni pensiero positivo è per te! Forza Giorgia, tieni duro», «Forza Giorgia!! Non mollare mai!!! Che sei fortissima», «Siamo tutti con te Giorgia perche' hai un sacco enormissimo di persone che ti vogliono bene e ti stanno aspettando per abbracciarti!», «Un pensiero enorme a te che sei troppo forte e ai tuoi cari. Tieni duro cara». Ovviamente da Carbonera, dove la 35enne vive con il compagno, e da Treviso, dove è originaria, sono in molti che stanno seguendo con forte apprensione, affetto e preoccupazione l'evolversi della situazione.

Ultimo aggiornamento: 11:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA