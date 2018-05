Disarcionato dalla bici: giallo sull'incidente davanti alla discoteca Odissea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPRESIANO - Colto da un improvviso malore o forse urtato da un'auto, è statosu cui stava viaggiando,e ha perso subito conoscenza. È ricoverato in condizioni critiche, in rianimazione, presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso l'uomo, di circa 60 anni, sfortunato protagonista di un graveavvenuto nella tarda mattinata di ieri.Il malcapitato, in tenuta sportiva,, fino al tardo pomeriggio di ieri, si era fatto vivo con polizia e carabinieri per chiedere informazioni o denunciare la sua scomparsa: per questo motivo le generalità dell'uomo sono state rese note solo quando la moglie e il figlio del cicloamatore si sono presentati in ospedale, chiedendo sue notizie. Da ore non riuscivano più a mettersi in contatto con lui, ignorando che fosse stato coinvolto in un incidente; leggendo sul web la notizia dell'incidente il giallo si è risolto. L'episodio che ha visto come protagonista il 60enne è avvenuto a Spresiano lungo la Pontebbana,: è stato trovato a terra, privo di sensi, nella tarda mattinata di ieri, poco dopo le 11.25...