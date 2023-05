Incidente a Montebelluna. Auto esce di strada, feriti mamma e figlioletto di 15 mesi

MONTEBELLUNA (TREVISO) - Incidente, feriti un bimbo di 15 mesi e la sua mamma. Poco dopo le 10.30 di gogi, 9 maggio, in via Feltrina nord a Montebelluna, un'auto è uscita di strada autonomamente. A bordo una mamma e il figlioletto di 15 mesi che sono rimasti feriti. Entrambi hanno riportato contusioni di media entità e sono stati trasportati in ambulanza in codice due all'ospedale San Valentino di Montebelluna.