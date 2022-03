Auto nel fosso: bimbo di 3 anni ferito insieme alla mamma. Traffico in tilt sulla Postumia

PONZANO - Auto nel fosso: feriti una donna e il suo bimbo di 3 anni. E traffico in tilt lungo la Postumia. E' il bilancio dell'incidente successo oggi pomeriggio, 14 marzo, verso le 15.45, a Ponzano Veneto. La vettura è finita fuori strada, finendo la sua corsa in un fossato d'erba. Sia la donna che il figlioletto di 3 anni sono rimasti feriti nell'impatto. Per fortuna in maniera non grave. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del Suem 118, che li hanno accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: lungo la Postumia si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni. Soltanto verso le 17 la situazione è tornata alla normalità e il traffico ha ripreso a fluire.