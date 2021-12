A passeggio con i genitori, bambina di 6 anni investita batte la testa: ore di paura

TREVISO - Bimba di 6 anni investita da un'auto: attimi di paura oggi pomeriggio, 20 dicembre, a Treviso. La piccola, trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello non rischia la vita. Ma l'impatto contro la vettura, avvenuto alle 16.10, le è costato più di qualche contusione. La piccola era a passeggio con i genitori e la sorella in via Mandruzzato. Si è fermata sul ponticello a dare da mangiare alle anatre mentre il resto della famiglia si è portato sull'altro lato della strada. Poi ha attraversato repentinamente la strada, che in quel tratto è a senso unico. Proprio in quel momento è sopraggiunta un'Alfa Romeo Giulietta, sbucata dalla curva a gomito. Al volante c'era un 50enne di Villorba con la figlia piccola. L'uomo non è riuscito a evitare l'impatto ma fortunatamente viaggiava a bassa velocità. La bambina ha impattato contro la ruota anteriore sinistra e il paraurti. Ha sbattuto la testa ed è caduta a terra. Rimediando oltre al trauma cranico anche la sbucciatura di un ginocchio. I soccorsi del Suem 118 sono stati tempestivi: la piccola ferita è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Ca' Foncello. Dei rilievi si è accupata invece la polizia locale.

