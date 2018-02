Tir sbanda in A4 e si schianta, camionista miracolosamente illeso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PREGANZIOL (TREVISO) - Tremendo incidente questa mattina verso le 7 in autostrada all'altezza di Preganziol in direzione Trieste. Un mezzo pesante dopo aver sbandato si è schiantato contro la barriera che delimita l'autostrada. La cabina di guida si è completamente schiacciata, ma il camionista è rimasto miracolosomanete illeso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, qualche problema alla viabilità per la rimoszione del pesante mezzo.