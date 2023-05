SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - Avrebbe potuto avere conseguenze gravissime l’incidente che ha coinvolto il gruppo di corridori della Solme Olmo durante una trasferta verso Ancona. I ciclisti erano a bordo del furgone guidato dal meccanico del team, il villorbese Davide Tabarin, e stavano andando al la “ Due Giorni ” di Castelfidardo. Ma nel tratto tra l’uscita autostradale Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro , i l mezzo della Solme Olmo ha sbandato improvvisamente a causa dello scoppio del pneumatico del camion che gli viaggiava a fianco, sulla sinistra, che lo ha poi scaraventato sulle barriere.

Lo scontro e la paura