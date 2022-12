Incidente in A4 vicino al casello di Pregaziol. Cinque feriti tra cui un bimbo di 4 anni

PREGANZIOL (TREVISO) - Terribile incidente nella notte tra il 17 e il 18 dicembre in A4 all'altezza del casello di Preganziol. Attorno all'una di notte l'impatto tra due auto con a bordo cinque persone tra cui anche alcuni bimbi, il più piccolo di quattro anni. Tutti i passeggeri sono rimasti feriti nell'incidente fortunatamente nessuno è in pericolo di vita. Il più anziano coinvolto ha 70 anni ed è stato trasportato in ospedale con ferite di media entità.