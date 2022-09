TREVISO- «Poteva finire molto male». È il commento di Andrea Gallo, il comandante della polizia locale di Treviso in merito a quanto accaduto ieri pomeriggio lungo la tangenziale. Un autocarro di una ditta di Paese ha infatti perso il carico che trasportava: un bagno chimico. Erano le 15.48, all’altezza della curva sopra il Terraglio in direzione Silea. La struttura in plastica, alta oltre due metri, si è staccata dal cassone dell’autocarro (che stava procedendo in corsia di sorpasso), ha finito per strisciare sull’asfalto per fermarsi qualche decina di metri più avanti, sempre nella corsia di sorpasso a ridosso del guard rail. Le auto che seguivano l’autocarro hanno fatto in tempo a fermarsi, evitando incidenti, e a segnalare la presenza del wc chimico sia agli altri automobilisti che alla polizia locale, intervenuta subito con due pattuglie. La ditta di Paese e il conducente, assieme ai vigili che regolavano il traffico, hanno recuperato il wc e liberato la tangenziale. Un’operazione durata circa venti minuti, poi tutto è tornato alla normalità.