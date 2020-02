TREVISO - Brutto incidente fra un'auto a gpl e un trattore in tarda mattinata di oggi - 21 febbraio - a Mansuè in via Gai.



Solo contusioni, fortunatamente, per il guidatore della Ford Fiesta 5p nera.



Sono intervenuti i VV.F per mettere in sicurezza l'auto. Sul posto 112, non necessario 118 © RIPRODUZIONE RISERVATA