Sbanda, finisce in frontale contro il tir sul ponte e resta incastrato fra le lamiere: è grave

I vigili del fuoco di Conegliano sono intervenuti stamani alle 10 per un Incidente stradale a Ponte della Priula, comune di Susegana, prorpio sul ponte.

Il conducente dell'auto avrebbe accusato un malore, sbandando e finendo nella corsia opposta, è rimasto ferito e subito affidato alle cure del Suem: è grave.

Pesanti disagi per il traffico. E' il secondo grave incidente sulle strade della Marca in poche ore dopo il mortale di ieri in A27.

Ultimo aggiornamento: 10:50

