Scontro tra auto, una finisce capovolta nel fossato: ferito il conducente

MOGLIANO VENETO - Poco dopo mezzogiorno di oggi, domenica 20 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada Terraglio a Mogliano Veneto per un incidente tra due auto, di cui una finita capovolta in un fossato: un ferito. I pompieri arrivati da Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre l’autista dell’auto finita fuoristrada è stato assistito dal personale del Suem per poi essere trasferito in ospedale. Illeso l’altro conducente. I vigili del fuoco hanno recuperato con l’autogrù l’auto, che è stata portata via dal soccorso stradale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.