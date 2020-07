CAERANO - Erano diretti a tutta velocità verso il luogo di un incidente in cui avrebbero dovuto prestare soccorso. Non avrebbero di certo immaginato che a essere soccorsi sarebbero stati proprio loro: durante il tragitto sono finiti a loro volta coinvolti in un incidente stradale che fortunatamente non ha causato feriti gravi. E così, per un curioso paradosso, i soccorritori sono diventati i soccorsi. A restare feriti due operatori del Suem 118 di Montebelluna, autista e medico. L'auto su cui viaggiavano è finita ruote all'aria, semidistrutta, dopo essersi scontrata con un altro veicolo a un incrocio, che era stato attraversato a sirene spiegate e lampeggianti ma con il semaforo rosso. I due operatori, B.C. di 43 anni e Z.A., di 57 anni, sono rimasti feriti in modo fortunatamente non grave e sono stati accompagnati, da un'altra ambulanza, al pronto soccorso dell'ospedale di Montebelluna dove sono stati medicati e poi dimessi.



LA DINAMICA

L'incidente stradale che li ha visti come sfortunati protagonisti è avvenuto ieri pomeriggio, martedì 14 luglio, poco dopo le 16, a Caerano San Marco, all'incrocio tra via Piave e le laterali via San Francesco e via Mercato Vecchio. A scontrarsi due autovetture e l'automedica del Suem 118, che seguiva l'ambulanza. I due mezzi di soccorso stavano intervenendo insieme per soccorrere i feriti di un altro incidente di minore entità che richiedeva comunque un intervento celere. L'ambulanza, in base a quanto accertato dagli agenti della polizia stradale di Treviso che hanno svolto sul posto i rilievi del caso, ha attraversato l'incrocio in direzione di Cornuda, con il semaforo rosso. L'autista alla guida di un Reanult Kangoo, proveniente da via San Francesco e diretto in via Mercato Vecchio, non si è reso conto della situazione e ha attraversato l'incrocio. Il mezzo si è scontrato con l'automedica che nell'impatto si è capovolta, sotto lo sguardo di automobilisti e passanti che hanno subito allertato la centrale operativa del 118. L'automedica è poi finita contro un'Opel Corsa diretta verso il centro di Caerano. Tutti gli automobilisti hanno riportato ferite non gravi e sono stati accompagnati in ospedale a Montebelluna. Sul posto è giunta anche una squadra dei vigili del fuoco di Montebelluna. Il traffico ha subito inevitabili rallentamenti ma i disagi sono stati contenuti. La situazione è tornata alla normalità un'ora dopo quando i mezzi incidentati sono stati rimossi dalla carreggiata. © RIPRODUZIONE RISERVATA