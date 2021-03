TREVISO - Intorno alle 9.45 di oggi - 8 marzo - i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti in città in via Giuseppe Benzi per la messa in sicurezza dell'auto, una Fiat 500 L.

Il conducente della macchina cappottata è riuscito ad uscire da solo.

