TREVISO - «Sono una ragazza che lo scorso maggio è rimasta coinvolta in un brutto incidente d'auto. Vi scrivo per prima volta, in prima persona, per ringraziare i componenti della squadra che mi ha salvato vita». Inizia così la lettera di ringraziamento recapitata due giorni fa al comandante provinciale dei vigili del fuoco Giuseppe Costa da parte di una giovane che ha voluto dimostrare la sua gratitudine agli uomini del 115. Identità dell'autrice della missiva e e luogo dell'incidente, il comandante Costa non li ha rivelati, ma è ciò che Anna (nome di fantasia) ha scritto che importa. «Vi scrivo dopo cinque mesi di ospedale, tre operazioni e la riabilitazione. Il giorno dell'incidente, i vigili del fuoco sono intervenuti in maniera tempestiva: nove minuti dopo la chiamata, sono arrivati nel luogo dell'incidente e per più di quaranta minuti hanno lavorato per estrarmi dalle lamiere e mettermi in salvo. Io e la mia famiglia vi saremo grati a vita».

Il grazie

Incontrando la stampa alla piantumazione dei sei alberi donati dal Comune, il comandante ha letto davanti a tutti, non senza emozione, le righe che quella giovane ha inviato a lui e ai suoi uomini: «Riuscire a salvare una vita: queste sono le soddisfazioni, le gratificazioni di noi vigili del fuoco». Che aiutano ad andare avanti anche dopo aver assistito a scene come quella di Pieve del Grappa, la notte di Halloween, quando la 22enne Miriam Ciobanu è morta travolta da un'auto. «Accade di intervenire sul luogo di un incidente e dover raccogliere quel che rimane di un corpo, di una persona - continua Costa - Psicologicamente è devastante e questo dolore lo porti a casa. Sono necessari dei percorsi con gli psicologi per gestire questi stati d'animo». E di aiuto sono anche le lettere di ringraziamento di chi la vita l'ha avuta salva. «Purtroppo in strada si corre sempre di più ammonisce il comandante - spesso non c'è consapevolezza che serve prudenza, che non si guida se si ha bevuto e che il telefono non va usato se si è al volante, meglio appoggiarlo sul sedile posteriore e dimenticarsene».

Gli appelli

Appelli alla cautela continui, quelli di istituzioni e forze dell'ordine, come nel caso della bombola di gas esplosa un paio di settimane fa in un'abitazione di Trevignano, dov'è rimasta ustionata una badante. E' stata riscontrata un'eccessiva pressione, e Costa ha voluto ricordare l'importanza di rifornirsi da professionisti ed evitare in qualsiasi modo il fai da te. Amici della sicurezza sono anche gli alberi, come l'olmo piantato dai vigili del fuoco alla presenza dell'assessore all'Ambiente Alessandro Manera in via Santa Barbara. «Gli alberi rappresentano la vita, con le loro radici evitano le frane ed episodi di dissesto idrogeologico in questi periodi in cui generalmente si verificano forti piogge. E poi nelle città catturano le polveri sottili». Non a caso, dunque, anche i pompieri hanno voluto adottare delle piante: sei quelle richieste al Comune. «Il Comune ha donato finora alla cittadinanza circa quattrocento alberi sottolinea Manera un processo che continuerà e sarà riproposto l'anno prossimo, visti gli ottimi risultati. Basti pensare che dal 2021 al 2022 il numero di alberi ogni cento abitanti è raddoppiato, passando da 22 a 44». Dato, questo, che ha contribuito al sesto posto di Treviso, a livello nazionale, in termini di sostenibilità.