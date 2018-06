Sbandata terribile: l'auto finisce nel fossato. Grave una 27enne

di Gabriele Zanchin

RIESE - Unacon la giovane conducente rimasta incastrata all'interno. Ora si trovaall'ospedale di Castelfranco. L'incidente è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, verso l'una, lungo via Kennedy, quando nella zona si stava scatenando un violento temporale. E forse lache cadeva a dirotto e che limitava la visibilità e che rendeva con l'asfalto pericoloso potrebbe essere la causa dell'incidente successo a Vallà. Protagonista, P.V. una 27enne di Possagno, che al volante della sua Ford Fiesta stava percorrendo proprio via Kennedy ed era diretta verso casa in una nottata da lupi. La giovane mentre stava transitando su via Kennedy, ha perso il controllo della sua automobile che è uscita di strada ed è andata a terminare la sua corsa dentro un fossato. L' auto in pratica dopo aver zigzagato sull'asfalto bagnato e fuori controllo si è girata su se stessa e rovesciandosi a ruote all'aria. La ragazza è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo.