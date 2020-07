Auto svolta all'improvviso e taglia la strada alla moto: 49enne gravissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFRANCO - Stava percorrendo la provinciale 111 che da Thiene porta a Bassano del Grappa quando l'auto che lo precedeva ha svoltato a sinistra tagliandogli la strada. E il centaurodi Castelfranco Veneto non ha potuto evitare l'impatto. L'uomo è stato sbalzato dalla moto finendo sull'asfalto dopo aver sbattuto contro il lato sinistro della vettura. Ora si trova ricoverato in, fortunatamente non in pericolo di vita, all'ospedale di Santorso.L'incidente si è verificato ieri, sabato 18 luglio, alle 13.45 all'altezza della Decathlon, subito dopo la rotonda creata appositamente per delineare lo svincolo d'ingresso e d'uscita al polo commerciale. Il 49enne, in sella alla sua, aveva appena terminato la rotatoria quando, in vista di un lungo rettilineo, stava probabilmente pensando di sorpassare l'auto che lo precedeva. Ma la Ford Fiesta nera, condotta da un 29enne residente a Caldogno, terminato il guard rail che protegge l'ingresso di chi, nel senso di marcia opposto, entra nel parcheggio del centro commerciale, hain un punto in cui quella. Il 49enne ha tentato una frenata ma la sua moto ha finito per andare a sbattere contro l'auto, catapultandolo sull'asfalto. Un impatto violento che sembrava avesse avuto conseguenze più gravi: il centauro infatti è rimasto fermo sull'asfalto. Arrivati i sanitari, è stato trasportato in ospedale. Sul posto per i rilievi di legge due pattuglie del consorzio polizia locale Nordest vicentino.