Moto travolta da un'auto: muore un centauro

CROCETTA - Tragico incidente questa mattina, mercoledì 2 giugno. Verso le 10.50 circa a Crocetta del Montello, in via Erizzo, di fronte al negozio "Tutto per la casa" una moto, che procedeva a velocità sostenuta in direzione di Valdobbiadene, si è scontrata con un'auto. Immediato l'intervento dell'ambulanza e dell'automedico. Viste le gravità delle condizioni del centauro è stato fatto alzare in volo anche l'elicottero del Suem 118, ma i tentativi di medico e infermieri di salvare la vita all'uomo sono stata vani. I tentativi di rianimazione sono proseguiti, senza esito, per circa 40 minuti. Illesi i due occupanti dell'auto coinvolta nell'incidente. La dinamica dello schianto è al vaglio dei carabinieri della locale stazione, ma sembra che l'auto sia uscita da una laterale, rendendo inutile ogni tentativo di frenata del motociclista.

